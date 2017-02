Seniorin in Karlsruhe beklaut: Gentleman entpuppt sich als Trickbetrüger

Ein Mann half am späten Samstagmorgen einer Senioren ihren Koffer die Treppe hochzutragen. Doch dahinter steckte keine Hilfsbereitschaft, sondern ein Trick, um an die Wertsache der Seniorin zu gelangen.

Eine 85-jährige Frau ist am Samstag gegen 10 Uhr einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen. Als die ältere Dame mit ihrem Trolley bepackt in ihr Haus in der Körnerstraße gehen wollte, war ihr der circa 40 Jahre alte Mann behilflich diesen die Treppe hochzutragen. Dabei entwendete er ihren Geldbeutel aus der Tasche. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst, nachdem sich der Täter davon gemacht hatte.

Der Unbekannte war circa 1,85 Meter groß, hager, hatte kurze, lichte, dunkelblonde Haare und trug einen knielangen Mantel. Insgesamt war er eine eher ungepflegte Erscheinung und vermutlich Osteuropäer. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721 939-4611, erbeten.