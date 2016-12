Trickdiebe haben in Waghäusel eine 90 Jahre alte Frau um Wertsachen und Bargeld gebracht. Sie erbeuteten am Freitag ihren Schmuck, eine Münzsammlung und mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht nach den Tätern - und warnt vor weiteren Betrugsversuchen.

Die Täter gingen nach Aussage der Polizei so geschickt vor, dass der Diebstahl von der Geschädigten erst am Montagvormittag entdeckt wurde. Die 90-Jährige hatte wenige Stunden vor der Tat am Schwarzen Brett eines Wiesentaler Einkaufsmarktes ein Suchinserat ausgehängt.

Gegen 16.15 Uhr erhielt sie dann den Anruf eines Interessenten, der eine gute Stunde später in Begleitung eines zweiten Mannes bei ihr zu Hause erschien. "Beim Betreten der Wohnung muss dann einer der Täter den Kipphebel am Schloss ungelegt haben, so dass ein Komplize in die Wohnung eindringen konnte", schildert die Polizei das Vorgehen.

Während die beiden Männer die Rentnerin ablenkten, raffte der dritte im Schlafzimmer die Wertsachen zusammen und transportierte sie offenbar in einem vorgefundenen Kopfkissenbezug ab. Die Polizei warnt nachdrücklich vor dem Auftreten der Gauner und bittet bei deren neuerlichem Auftreten umgehend um Nachricht unter Telefon 110.

Wer das vermutlich aus Osteuropa stammende Trio, womöglich mit dem auffälligen Kissenbezug als Tragetasche, beobachtet hat, wird unter der Telefonnummer (07254) 9855970 um seine Meldung beim Polizeiposten Bruhrain gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter der Nummer (07256) 93290 entgegen.