Semester-Start: 5.000 neue Studierende starten am KIT

Pünktlich zum Oktober ist das neue Semester am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) angelaufen. Rund 5.000 neue Studierende starten dann in ihr Studium.

Die Zahl der Erstsemester wird am KIT im Wintersemester 2018/19, einschließlich der Anfänger in den Masterstudiengängen, bei rund 5.000 liegen, wie die Karlsruher Hochschule mitteilt. Die Gesamtstudierendenzahl wird bei mehr als 25.000. Einschreibung liegen.

Nachrückverfahren laufen derzeit allerdings noch. Stichtag für die Studierendenstatistik ist der 30. November. Die Erstsemesterbegrüßung findet in diesem Jahr am Freitag, 13. Oktober 2017, ab 18 Uhr in der Schwarzwaldhalle des Kongresszentrums Karlsruhe statt.