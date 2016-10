Seltsames Sirenen-Geheul: Fehlalarm schreckt Karlsruhe auf

Anzeige

Auf Nachfrage von ka-news bestätigt eine Sprecherin des Presseamts, dass der Alarm weder von der Stadt selbst noch von der Feuerwehrleitstelle ausgelöst wurde. Im Gespräch mit ka-news teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit, dass es sich um eine Notfallschutzübung der EnBW gehandelt haben soll. Eine Bestätigung des Unternehmens steht derzeit noch aus.

Aktualisierung, 13 Uhr:

Wie die EnBW im Gespräch mit ka-news erklärt, kam es heute tatsächlich zu einer Notfallschutzübung in Philippsburg. Allerdings habe man hier Lautsprecheransagen gemacht, heißt es vonseiten des Unternehmens. Für die Sirenen-Laute in Karlsruhe sei die EnBW nicht verantwortlich. Die Spurensuche geht weiter.

Aktualisierung, 13.20 Uhr:

Die Spurensuche nach den Sirenen-Geräuschen in Karlsruhe gestaltet sich schwierig. Sowohl die Stadt, die Feuerwehrleitstelle als auch EnBW dementieren, Sirenen ausgelöst zu haben. Auch das Regierungspräsidium in Karlsruhe sowie das Polizeipräsidium sind nach eigener Aussage nicht verantwortlich. Stellungnahmen von Siemens und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stehen aktuell noch aus.

Aktualisierung, 13.30 Uhr:

Auf Nachfrage von ka-news gibt eine Pressesprecherin an, dass auch Siemens für die Sirenen, die am heutigen Mittwoch gegen 12 Uhr ertönten, nicht verantwortlich ist.

Aktualisierung, 14 Uhr:

Der Grund für den Sirenen-Alarm am Mittwoch ist weiterhin unklar. Der SWR berichtet von einem fehlerhaften Probealarm der Stadtwerke Karlsruhe. Auf Anfrage von ka-news gibt die Pressestelle dort allerdings an, "nichts mit dem Sirenen-Alarm zu tun zu haben". Man könne die Anlage von dort nicht auslösen. Aber auch dort geht man dem Thema weiter nach, heißt es.

Die Stadt prüft aktuell, ob die Sirenen mit einem möglichen Fehlalarm der neuen Sirenen-Anlage für das Stadtgebiet zusammenhängen könnte. Im Laufe des Tages sollen hier weitere Informationen folgen.

Aktualisierung, 14.35 Uhr:

Inzwischen haben die Stadtwerke Karlsruhe den Vorfall geprüft. Wie eine Pressesprecherin gegenüber ka-news erklärt, sind die Stadtwerke für das Sirenengeheul in den Mittagsstunden nicht verantwortlich. Die Zuständigkeit der Sirenen liege seit Juli bei der Branddirektion.

Aktualisierung, 15.40 Uhr:

Auch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gibt nach Rückfrage mit dem Sicherheitsmanagement im Gespräch mit ka-news an, nicht für den heutigen Vorfall verantwortlich zu sein.

Aktualisierung, 16.30 Uhr:

Nach langer Suche konnte die Ursache für den rästelhaften Sirenenalarm gefunden werden. Wie die Stadt in einer Pressemeldung bekannt gibt, wird derzeit das städtische Sirenennetz für rund eine Millionen Euro erneuert.

"Im Rahmen des ersten Bauabschnitts wurden bereits die ersten 20 von insgesamt 46 neuen Sirenenanlagen aufgebaut", teilt die Stadt mit, "sie werden in den nächsten Tagen und Wochen einer technischen Überprüfung unterzogen. Dabei kann es zu einem kurzzeitigen akustischen Warnton kommen."

Im Zuge der Einrichtung des neuen Sirenensystems sei es offensichtlich zu einer fehlerhaften Programmierung gekommen. "Dies führte dazu, dass am Mittwoch, 19. Oktober, gegen 12.10 Uhr fälschlicherweise eine Sirene im Bereich der Markgrafenstraße in der Innenstadt-Ost ausgelöst wurde, was einen langanhaltenden Warnton zur Folge hatte", so die Erklärung der Stadt.

Die Fehlauslösung stünde in keinem direkten Zusammenhang mit der oben genannten technischen Überprüfung. Die Ursache der Fehlauslösung sei bereits durch die Branddirektion behoben worden. Die technische Überprüfung des neuen Sirenennetzes werde in den nächsten Tagen wie geplant fortgesetzt. "Dabei kann es zu einem bis zu zwei Sekunden andauernden Warnton kommen", kündigt die Stadt an. Die Stadt bittet die Bevölkerung um Verständnis.

Weitere Informationen zum Verhalten im Störfall finden Bürgerinnen und Bürger unter www.stoerfall.karlsruhe.de.