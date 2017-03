Selbstloser Einsatz in Karlsruhe: 24-Jähriger rettet Seniorin aus verrauchter Wohnung

Am Donnerstagabend hat ein 24-Jähriger seine eigene Gesundheits aufs Spiel gesetzt, um eine 71-Jährige aus ihrer Wohnung zu retten und sie so vor schwereren Verletzungen zu bewahren. Wegen angebrannter Speisen war die Wohnung stark verraucht.

Am Donnerstagabend wurden Anwohner auf dichte Rauchschwaden aufmerksam, die aus einer Wohnung in der Weinbrennerstraße drangen. Nach Angaben der Polizei wurden die Rettungskräfte gegen 19.30 Uhr informiert. "Bereits vor dem Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hatte ein 24-jähriger Mann unter Gefährdung seiner eigenen Gesundheit das bereits stark verqualmte Appartement betreten und die 71-jährige Bewohnerin in Sicherheit gebracht", berichtet die Polizei weiter.

Die Feuerwehr konnte schließlich schnell die Ursache der starken Rauchentwicklung ausfindig machen und die angebrannten Speisereste löschen. "Dank der schnellen Rettung durch den jungen Mann erlitt die Frau lediglich eine leichte Rauchgasvergiftung", so die Polizei. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden war in der Wohnung nicht entstanden.