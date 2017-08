Seit nunmehr 25 Jahren führt Gabriele Strootmann das "Milchhäusle" im Durlacher Turmbergbad, versorgt ihre Gäste mit Leckereien und hütet seither ein großes Geheimnis.

Wie die Karlsruher Bädergesellschaft in einer Pressemeldung mitteilte, feiert die Gastronomin Gabriele Strootmann in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum im Durlacher Turmbergbad. Käsesalat, Eisshakes und frische Milch mit Früchten – wer dort beim Freibadbesuch nach kulinarischen Erfrischungen sucht, sei beim "Milchhäusle" richtig. Gabriele Strootmann und ihr Team sorgen für genussvolle Momente und bieten dabei so viel mehr als "Freibadpommes" gegen den kleinen Hunger.

Die Gastronomin erinnert sich an viele schöne Geschichten von zufriedenen Gästen: "Ich muss wirklich lange nachdenken, um mich an Momente zu erinnern, die nicht so schön waren", erzählt Strootmann. "Egal ob Kinder oder Erwachsene, ein Lächeln steht jedem Gast ins Gesicht geschrieben, der zum Beispiel unser Müsli bestellt", fügt sie an.

Genau dieses Müsli sei bis weit über die Grenze des Freibades berühmt und "es vergeht kein Tag, an dem ich nicht nach dem Rezept gefragt werde", schmunzelt die Gastronomin. Nur eine Handvoll Menschen kennen das Geheimrezept und auch nach fünfundzwanzig Jahren werde das Geheimnis weiterhin bestens gehütet.