vor 1 Stunde Karlsruhe/Bruchsal Seil in Oberleitung: Unbekannter beschädigt Karlsruher Straßenbahn

In einer Pressemitteilung bittet die Karlsruher Bundespolizei nach einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr um Mithilfe: Ein Unbekannter hatte zwischen Bruchsal und Karlsruhe ein Nylonseil an eine Oberleitung gehängt.