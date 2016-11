Rund 600 Wettkampf-Teilnehmer werden vom 2. bis 4. Dezember das Fächerbad Karlsruhe in Beschlag nehmen. Für die Öffentlichkeit gibt es in dieser Zeit keine Möglichkeit Bahnen zu ziehen. Die Sauna ist allerdings geöffnet.

Von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember, finden im Fächerbad die Internationalen Schwimmsport-Tage Karlsruhe (ISTKA) statt. Wegen der Wettkämpfe ist die Schwimmhalle am Freitag ab 13 Uhr geschlossen. Das Cabriobecken bleibt geöffnet bis 22 Uhr. Das berichtet das Fächerbad in einer Pressemeldung.

Am Samstag und Sonntag sind alle öffentlichen Schwimmbecken für die Veranstaltung reserviert. Belegungen im Kursbereich sind nicht betroffen. Das Saunaparadies öffnet an allen Tagen zu den regulären Zeiten: Freitag und Samstag 9 bis 23 Uhr, Sonntag 9 bis 20 Uhr. Der Eintrittspreis für das Sauna-Paradies ist am Samstag und Sonntag auf 10 Euro reduziert.

Interessierte können die Wettkämpfe von der Tribüne verfolgen. Der veranstaltende SSC Karlsruhe erwartet über 600 Teilnehmer und Betreuer aus Deutschland und Nachbarstaaten. Der Eintritt für Zuschauer ist frei.