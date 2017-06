Schwimmen an Pfingsten: Stadt passt Öffnungszeiten von Bädern an

Nach Christi Himmelfahrt stehen schon wieder der nächste Feiertag ins Haus: Mit dem langen Pfingstwochenende hat die kommende Woche nur vier Werktage. Daher kommt es bei der Müllabfuhr und den Schwimmbädern zu Änderungen.

Die Karlsruher Bäder bieten über die kommenden Feiertage reichlich Gelegenheit zum Freizeitvergnügen. Das Europabad ist am Pfingstsonntag, 4. Juni, von 10 bis 21 Uhr sowie am Pfingstmontag und Fronleichnam, 15. Juni, von 10 bis 23 Uhr geöffnet.

Die Therme Vierordtbad lädt am Pfingstsonntag von 10 bis 20 Uhr sowie an Pfingstmontag und Fronleichnam von 10 bis 23 Uhr zum Erholen ein. Fächerbad, Sonnenbad, Turmbergbad, Rheinstrandbad Rappenwört und das Freibad Rüppurr sind an allen Feiertagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Weiherhofbad, Adolf-Ehrmann-Bad und das Hallenbad Grötzingen bleiben an den Feiertagen geschlossen.

Die städtische Müllabfuhr ist am Pfingstmontag und an Fronleichnam nicht im Einsatz. Daher kann es zu Verschiebungen bei den Abholzeiten für Hausmüll, Wertstoff, Bioabfall und Papier kommen. Die Leerungstermine sind im Abfuhrkalender unter www.karlsruhe.de/abfall ersichtlich.