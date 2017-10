vor 1 Stunde Karlsruhe Schwertransport in Karlsruhe: Am Samstag rollen die Kokskammern zur MiRO

Vor rund einer Woche kamen zwei riesige Bauteile für eine neue Koker-Anlage in Karlsruhe an. Am kommenden Wochenende werden die beiden "Koks-Kammern" nun mit einem aufwendigen Schwertransport zur Mineralölraffinerie Oberrhein (MiRO) gefahren.