vor 6 Stunden Karlsruhe Schwerer Verkehrsunfall: Pkw erfasst Fußgängerin auf Ostring

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Sonntagmorgen um 5.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall nahe Ostring/ Rintheimer Straße in Karlsruhe. Eine Fußgängerin erlitt schwerste Verletzungen und befindet sich in akuter Lebensgefahr. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die die Angaben zum Unfallhergang machen können.