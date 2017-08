Am frühen Freitagmorgen hat sich ein Mann mit schweren Gesichtsverletzungen bei der Polizei gemeldet. Das Problem: Er konnte nur bedingt angeben, wie es zu den Verletzungen kam. Ein Täter, der dafür verantwortlich sein soll, wird nun gesucht.

Mit schweren Gesichtsverletzungen kam in der Nacht zum Freitag gegen 3.25 Uhr ein 37 Jahre alter Algerier zum Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt. Das geht aus einem Bericht der Beamten hervor. "Der alkoholisierte Mann gab - soweit er sich verständlich machen konnte - an, zuvor von einem noch unbekannten Rumänen im Bereich der Kriegs-/Ritterstraße geschlagen worden zu sein", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Der Mann kam unter Einsatz der Rettungsdienste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zu den näheren Umständen und Hintergründen dauern die Ermittlungen der Kripo derzeit noch an.

Der mutmaßliche rumänische Täter ist nach Angaben des Geschädigten etwa 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß und trage braunes Haar. Er sei mit einer kurzen Bluejeans-Hose und einem roten T-Shirt bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei bittet zur Klärung der genauen Tatumstände mögliche Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 zu melden.