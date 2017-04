Am Mittwochnachmittag kam es in Karlsruhe-Heide zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Er war auf dem Fahrrad unterwegs und wurde von einer 18-jährigen Autofahrerin überholt. Dabei kam es zu einer Berührung und zum Sturz.

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 17 Uhr, waren ein 91-jähriger Radfahrer und eine 18-jährige Autofahrerin in der Straße Am Wald im Karlsruher Ortsteil Heide in nordöstliche Richtung unterwegs. Die Frau setzte zu einem Überholmanöver an. In dessen Verlauf kam es im Straßenbereich zu einer Berührung des Autos mit dem Radfahrer. Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall an einer Stelle, an der der Rad- und der Gehweg baulich abgesetzt vorhanden ist.

Der 91-Jährige stürzte und zog sich zum Teil lebensbedrohliche, schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde in eine Karlsruher Krankenhaus verbracht. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721/944840 mit der Verkehrsunfallaufnahme des Polizeipräsidiums Karlsruhe in Verbindung zu setzen.