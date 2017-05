vor 3 Stunden Karlsruhe Schwer verletzt nach Fahrradunfall: 12-Jähriger weicht Fußgängerin aus und stürzt

Am Dienstag stürzte ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in der Schillerstraße, weil er wegen einer Fußgängerin stark bremsen musste. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Arm. Die Polizei sucht nun Zeugen.