Am Donnerstagmittag ist es in der Nordweststadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ein Autofahrer hatte die Frau übersehen und angefahren.

Schwere Verletzungen hat eine 43 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstag gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung von Landauer, Annweiler und Neureuter Straße erlitten. Die Frau war auf der Landauer Straße unterwegs und wollte die Neureuter Straße kreuzen. "Die aus Richtung Osten kommende Frau hatte an der von ihr aus gesehen linken Fußgängerfurt die Neureuter Straße überqueren wollen", so die Polizei in einem Pressebericht.

Gleichzeitig fuhr der Fahrer eines Kastenwagens langsam in den Kreuzungsbereich ein, da die dortige Ampel zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb war. Einem aus Richtung Neureut kommenden 39 Jahre alten Autofahrer wurde hierdurch die Sicht versperrt. So erkannte er die hinter dem Fahrzeug hervor fahrende Radlerin zu spät und es kam zum Zusammenstoß.

Die Radfahrerin wurde zu Boden geschleudert. Dabei erlitt sie Frakturen am rechten Ellenbogen wie auch am Oberschenkel. Nachdem sie am Unfallort vom Notarzt versorgt wurde, wurde sie in eine Klinik gebracht, wo sie umgehend operiert wurde. Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro.