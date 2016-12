vor 14 Stunden Karlsruhe Schwer verletzt: Betonteile rutschen von Lkw auf Fahrer

Auf einer Baustelle in Grünwettersbach wurde am frühen Donnerstagabend eine Person unter der Ladung eines Lastwagens eingeklemmt und schwer verletzt. Sein Lkw geriet in Schräglage und Betonteile rutschte unkontrolliert von der Ladefläche. Der Bergung des Mannes dauerte zwei Stunden.