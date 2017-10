vor 52 Minuten Karlsruhe Schwefelsäure am Straßenrand entsorgt: Fußgänger wird verletzt

Ein in einer Parkbucht abgestellter Kanister mit säurehaltiger Flüssigkeit ist am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Philipp-Reis-Straße in der Karlsruher Südstadt von einem parkenden Auto überrollt worden. Die Folgen: Das Gefäß platzte und bespritzte eine auf dem Gehweg stehende 29-Jährige mit dem Inhalt.