Die Anne-Frank-Schule in Karlsruhe gehört seit Mittwoch zu einem Netzwerk von über 2.000 Schulen in Deutschland, die das Prädikat "Schule ohne Rassismus" tragen. So werden Schulen ausgezeichnet, die sich nachweislich mit Projekten und einer Selbstverpflichtung gegen die Diskriminierung stellen.