Schulbus gegen Auto: Zwei Polizisten bei Verkehrsunfall verletzt

Am Freitagmittag sind in der Nähe der Waldstadt zwei Autos in einen Verkehrunfall verwickelt worden. Bei einem der Fahrzeuge handelt es sich dabei um einen als Schulbus eingesetzten Transit. Bei dem Zusammenstoß soll eines der Unfallautos von der Fahrbahn geraten sein. Dabei habe es zwei Polizisten erfasst, die zu diesem Zeitpunkt in die neue Ampelanlage an dieser Stelle eingewiesen wurden.

Die L604 ist in diesem Bereich noch rund eine halbe Stunde (Stand: 17.00 Uhr) gesperrt, es kommt zu Behinderungen.

Aktualisierung, 18 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Theodor-Heuss-Allee/Landesstraße 604 sind durch einen von einem Behindertenschulbus abgewiesenen Ford Transit eine Polizeibeamtin leicht und ein Polizeibeamter schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Darüber hinaus trugen die Fahrerin des Schulbusses und ein auf dem Beifahrersitz befindliches Schulkind sowie die Transit-Fahrerin und deren 3-jähriger Sohn leichte Verletzungen davon. Beide Polizisten sollten an der Örtlichkeit durch einen Techniker in die Funktion einer mobil eingerichteten Ampelanlage eingewiesen werden.

Wie die Feststellungen der mit der Unfallaufnahme betrauten Beamten der Pforzheimer Verkehrspolizei ergeben haben, fuhr kurz vor 14.35 Uhr die 39-jährige Autofahrerin von der Europasiedlung kommend in Richtung Stadion. Die von Eggenstein her nahende 45 Jahre alte Fahrerin des Schulbusses - mit fünf behinderten Kindern und einer Betreuerin besetzt - wollte zur selben Zeit an der Theodor-Heuss-Allee nach links in Richtung Hagsfeld einbiegen.

Dabei nahm sie offenbar Autofahrerin die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Die 39-Jährige wurde in Richtung der beiden auf dem Grünstreifen stehenden Verkehrspolizisten abgewiesen und erfasste die Beamten.

Der 61-jährige Verkehrspolizist kam mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Seine leicht verletzte 40-jährige Kollegin konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Die leicht verletzten Insassen der Unfallfahrzeuge konnte ambulant versorgt werden. Ein Techniker des städtischen Tiefbauamtes, der die Polizisten dort in den Betrieb der Ampelanlage einweisen wollte, blieb unverletzt.

Zur Erstversorgung waren mehrere Rettungsteams mit Notarzt im Einsatz. Beide Unfallbeteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem war eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig geworden.

Der in Richtung Westen zur Bundesstraße 36 führende Fahrzeugverkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Voll gesperrt werden musste jedoch bei örtlicher Umleitung die Theodor-Heuss-Allee in Richtung Norden ab der Rintheimer Querallee.

Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von 6.000 Euro. An der Ampelanlage waren weiterer Schäden von geschätzten 6.000 Euro zu verbuchen.