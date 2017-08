Schulbau in Durlach: Nach altem Vorbild oder neu und modern?

Zwei alte Bauelemente der Schloss-Schule in Durlach sollen abgerissen werden. Für den dort geplanten Schulneubau hat die Stadtverwaltung einen europaweiten Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich 17 Architekturbüros beteiligt haben. Ein Sieger wurde bereits gekürt, der Plan soll nun weiter ausgearbeitet werden. Dieser geplante Schulneubau Neubau hat in Durlach allerdings nicht nur Fürsprecher.

Einige Bürger haben sich für den Wiederaufbau des alten Karlsburgflügels – der so genannte Dienerbau – an dieser Stelle ausgesprochen. Außen nach altem Vorbild, innen den Ansprüchen einer modernen Schule genügend. Günther Malisius ist Ortschaftsrat der FDP in Durlach und Vorsitzender des Historischen Vereins - er ist einer der vehementesten Verfechter des "Dienerbaus" und hat mit seiner Fraktion dafür gesorgt, dass das Thema nach der Sommerpause nun auch im Durlacher Ortschaftsrat auf den Tisch kommt.

ka-news sprach mit Günther Malisius darüber, warum er den Entwurf für den Schulneubau nicht für passend hält und warum er fest an die Idee des Wiederaufbaus des altes Dienerbaus glaubt.

Welche Defizite hat der Entwurf für den Neubau der Schloss-Schule Ihrer Meinung nach?

Die Schulbauten werden weiterhin mit Flachdächern ausgerüstet, was überhaupt nicht in das Altstadtbild von Durlach passt. Die Fassade des Neubaus passt nicht zur Karlsburg. Der ursprüngliche Schlosshof wird nicht nachgebildet.

Welche Vorzüge hätte der wiederaufgebaute Dienerbau für Sie?

Der Dienerbau passt sich dem Schloss an, im Dach, in der Fassade, in der Form. Es wird wieder ein Schlosshof gebildet. Er enthält alle Räume, die die Schule benötigt. Darüber hinaus gibt es auch Räume für das Stadtamt, für Vereine und Veranstaltungen.

Was gibt es zur Geschichte des alten Dienerbaus zu sagen, warum existiert er nicht mehr?

Der Dienerbau der wurde mit dem Schloss nach dem großen Brand um 1700 gebaut. In den 1960er Jahren wurde er abgerissen und die Schlossschule mit dem Flachdach gebaut.

Wie soll der neue Dienerbau aussehen?

Der neue Dienerbau orientiert sich im äußeren Bild dem damals gebauten Schlossflügel, im Inneren würde nach den heutigen Gesichtspunkten ausgeführt, wie man es auch mit dem Karlsruher und Rüppurrer Schloss gemacht hat. Der Architekt für den Wiederaufbau des Dienerbaus hat in seinen Plänen alle Anforderungen der Schlossschule eingebracht.

Die Pläne für den Wiederaufbau sehen äußerlich genau so aus, wie der Dienerbau um 1700 ausgeführt wurde. In der Größe entspricht er ebenfalls dem damaligen Bau. Das Dach und die Fassade werden genau wie das Schloss gewählt – so wie es damals war: Spitzes Ziegeldach und Putzfassade.

Und was sagen die Durlacher zum geplanten Schulneubau?

Die Mehrheit der Durlacher kennt die beiden unterschiedlichen Planungsvarianten nicht und verhält sich deshalb neutral. Auch die Schulleitung kennt wohl nur die Neubaupläne der Stadt, die sie bisher befürwortet hat.

Wie soll es weitergehen?

Der Denkmalschutz sollte sich positiv für den Wiederaufbau des Dienerbaus erklären. Bisher hat man sich zurückgehalten! Im Ortschaftsrat sollte im September ebenfalls eine Mehrheit sich für den Dienerbau äußern. Das Büro des Siegerentwurfes kann mit dem Architekten des Dienerbaus zusammenarbeiten oder für ein neues Projekt der Stadt beauftragt werden. Solange nichts abgerissen wurde, kann das Verfahren noch geändert werden. In mehreren Städten gab es ähnliche Fälle, wo eine derartige Änderung vorgenommen wurde, nachdem die Gremien ihre Meinung geändert haben.