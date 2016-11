Schülerhorte und Geschäfte: Diebe in Karlsruhe und Bruchsal unterwegs

Anzeige

Insgesamt zwei Wohnungseinbrüche wurden am Donnerstag im Laufe des Tages in den Stadtteilen Waldstadt und Oststadt verübt, wobei die Einbrecher in beiden Fällen Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro erbeuteten.

Laptops, Handys Schmuck weg

In der Königsberger Straße hebelten die Täter zwischen 13.10 und 21.20 Uhr das Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Hierüber gelangten die Langfinger in das Gebäude und durchwühlten auf ihrer Suche nach Wertgegenständen sämtliche Zimmer. Dabei nahmen sie Laptops, Handys und Schmuck sowie ein Paar Sportschuhe an sich, bevor sie unbemerkt flüchten konnten.

In der Zamenhofstraße wurde zwischen 7.45 und 18.45 Uhr ebenfalls das Fenster einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung in der aufgehebelt. Auch hier durchsuchten die Einbrecher die gesamten Räume und nahmen ein Mobiltelefon sowie mehrere Schmuckstücke mit sich.

Diebe steigen in Bruchsal in Schülerhort ein

In der Nacht zum Freitag waren zudem in Bruchsal Einbrecher unterwegs. Neben einem Friseursalon in der John-Bopp-Straße waren auch zwei Kinderbetreuungseinrichtungen im Hagelkreuz sowie in der Schnabel-Henning-Straße betroffen.

In der John-Bopp-Straße hebelten die Täter die Zugangstür auf und nahmen aus dem Geschäft die komplette Kassenschublade mit. Das Behältnis brachen sie wenige Meter weiter auf und entkamen schließlich mit einem geringen Bargeldbetrag. Nach Übersteigen eines Zaunes und den gewaltsam aufgebrochenen Seiteneingang gelangten die Einbrecher in den Kindergarten im Hagelkreuz.

Im Gebäudeinneren brachen sie zwei weitere Türen auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. In der nur wenige hundert Meter entfernten Schnabel-Henning-Straße drangen sie schließlich über ein rückwärtig gelegenes Erdgeschossfenster in den Schülerhort ein. Hier überwanden sie auf beiden Etagen gewaltsam die Türen und kehrten in den Räumen das Unterste zuoberst. Ob die Eindringlinge etwas erbeuteten, kann in beiden Fällen erst nach einer Bestandsaufnahme gesagt werden.

Fest steht aber, dass der angerichtete, insgesamt vierstellige Sachschaden weit über dem Wert eines eventuellen Stehlgutes liegen dürfte. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, wird unter der Telefonnummer (07251) 726-0 um seine Meldung beim Polizeirevier Bruchsal gebeten.