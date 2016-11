Schon wieder ein Kindergarten: Einbrecher schlagen in Grötzingen zu

Anzeige

Einen Tresor mit einem geringen Bargeldbetrag, einer externen Festplatte wie offenbar auch mehreren Schlüsseln hat ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in einem Kindergarten Am Kegelsgrund in Grötzingen erbeutet.

Der Unbekannte war zwischen 20.30 und 6.45 Uhr über ein rückwärtig gelegenes Erdgeschossfenster gewaltsam ins Gebäude gelangt und hatte in den Räumen sämtliche Behältnisse durchwühlt. Im Büro stieß er schließlich auf den Safe und nahm diesen komplett mit.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (0721) 49070 um einen Anruf beim Polizeirevier Durlach gebeten.