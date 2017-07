Der Blumen­schmuck­wett­be­werb hat in Karlsruhe lange Tradition. Auf diese Weise sollen privaten Beiträge zur Verbesse­rung der Wohnumwelt im Stadt­gebiet unterstützt werden. Nun geht es in eine neue Runde: Ab Montag startet die Suche nach dem schönsten Fenster, Balkon oder Vorgarten.

Wie die Stadt berichtet, beginnt am Montag, 17. Juli, der dreiwöchige Hauptbewertungszeitraum des Blumenschmuckwettbewerbs in Karslruhe. Der Karlsruher Blumenschmuckwettbewerb ist nach Aussage der Stadt mit zirka 3.600 Teilneh­me­rin­nen und Teilneh­mern einer der größten seiner Art in Deutsch­land.Teilnehmen am Wettbewerb können Bürger der Stadt Karlsruhe, die mit ihren Sommer­blu­men am Fenster/, Bal­kon, Vorgarten oder Garten helfen, das Stadtbild zu verschö­nern.

Weitere Informationen zum Wettbewerb und zur Anmeldung finden Sie auf der Seite des Gartenbauamts (Link führt auf externe Seite).