Bei den St. Vincentius-Kliniken wurde am Mittwoch ein Notarztwagen-Standort eingeweiht. Mit dem neuen Standort soll die Versorgung in Teilen von Karlsruhe besser und schneller vonstatten gehen.

Am Mittwoch wurde ein neuer Standort für einen Notarztwagen an den St.Vincentius-Kliniken in der Südweststadt eingeweiht. Seit dem 1. Februar diesen Jahres ist das Fahrzeug in Betrieb und ist seitdem, neben den Standorten am Diakonissenkrankenhaus, am Städtisches Klinikum Karlsruhe sowie an der Paracelsius Klinik die vierte Station für Notarzteinsatzfahrzeuge.

Die Verantwortlichen der DRK und der Kliniken sprechen von einem Erfolgsmodell: Der neue Notarztwagen biete die Möglichkeit moderner und hervorragender Versorgung von Karlsruhern in den westlichen Teilen der Stadt.

"Nach Berechnungen des Deutschen Roten Kreuzes, die aufzeigten, dass in den Innenstadtbereichen und in der Nähe des Bahnhofs, die Anzahl notärztlicher Einsätze hoch ist, hat man sich für den neuen Standort an den Vincentius-Kliniken entschieden", erklärt Prof. Dr. Bernd-Dieter Gonska, Chefarzt der Inneren Medizin bei den St. Vincentius-Kliniken, im Gespräch mit ka-news.

Neuer Notarztwagen an den St. Vincentius Kliniken Alle Bilder

Leider bestehe ein Mangel an Notfallsanitätern an den St. Vincentius-Kliniken, das hänge mit der geringen Bewerberanzahl zusammen und den Änderungen in der Ausbildungslänge von Sanitätern, so Gonska weiter. Allerdings eröffne sich mit dem neuen Standort auch die Möglichkeit die Ausbildung der Notärzte an den St. Vincentius-Kliniken zu verbessern.

Während Notärzte bisher nur Nachtfahrten am Städtischen Klinikum in ihrer Ausbildung hätten miterleben können, biete sich jetzt die Chance die Arbeit eines Notarztes auch am St. Vincentius zu lehren. Die Lücken in der notärztlichen Versorgung an den St. Vincentius-Kliniken seien also noch nicht ganz verschlossen, würden jedoch immer kleiner, so Gonska abschließend.