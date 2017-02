Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) richten einen Bus-Shuttle zur Kunstmesse "art Karlsruhe" an. Besucher der Messe können mit den Bussen vom Bahnhofsvorplatz direkt zur Messe gelangen.

Von Mittwoch, 15. Februar, bis Sonntag, 19. Februar findet auf dem Messgelände Karlsruhe wieder die Kunstmesse "art Karlsruhe" statt.

Für die Besucher der Kunstmesse setzen die VBK einen Bus-Shuttle zwischen dem Hauptbahnhofs-Vorplatz und dem Messegelände in Rheinstetten (Haupteingang) ein, so die VBK in einer Pressemitteilung. Für die Fahrt mit dem Messe-Express benötigen die Besucher der Publikumsmesse keinen Fahrschein.

Hier sind die Abfahrtszeiten vom Bahnhofsvorplatz sowie dem Messegelände: