"book & bake & sale": Unter diesem Motto lädt die amerikanische Bibliothek am Samstag zu einem Herbst-Bücherflohmarkt ein. Aber auch elektronische Medien seien unter den Angeboten, heißt es in einer Pressemeldung.

Am Samstag, 18. November, findet von 10 bis 14 Uhr der Herbstflohmarkt für Bücher in der Amerikanischen Bibliothek statt. Die Veranstalter versprechen eine große Auswahl an Büchern zum Schnäppchenpreisen: Von Krimis, Sachbücher über Romane und natürlich Kinderbücher, aber auch CDs und DVDs seien im Angebot. Die amerikanische Bibliothek befindet sich im Kanalweg 52, 76149 Karlsruhe.