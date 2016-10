Schlemmen vor dem Schloss: Street Food Festival kommt nach Karlsruhe

Anzeige

Am Samstag, 22. Oktober, von 12 bis 22 Uhr und Sonntag, 23. Oktober, von 12 bis 20 Uhr kommt das Street Food Festival nach Karlsruhe. "Auf dem Schlossvorplatz, im Herzen von Karlsruhe, werden kochbegeisterte, Essensliebhaber und Feinschmecker qualitativ hochwertige Street-Food Spezialitäten zaubern", so das Versprechen der Veranstalter in ihrer Pressemitteilung. Eine Auswahl der angebotenen Speisen findet sich hier.