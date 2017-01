vor 1 Stunde Karlsruhe Schleifarbeiten der VBK: Verzögerungen auf Tramlinien 2 und 6

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) führen in den kommenden Nächten Schleif- und Profilierungsarbeiten auf einzelnen Streckenabschnitten der Tramlinien 2 und 6 durch. In einer Pressemitteilung verrät das Unternehmen, was auf Anwohner und Fahrgäste zukommt.