vor 1 Stunde Karlsruhe Schlag gegen den Kopf: 26-Jähriger am Berliner Platz beraubt

Ein 26-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen am Berliner Platz in Karlsruhe Opfer eines Raubes geworden. Der junge Mann stand unter erheblichem Alkoholeinfluss auf der Kaiserstraße in Richtung Durlacher Tor unterwegs, als er gegen 5.15 Uhr einen Schlag auf den Hinterkopf bekam und auf die Knie ging.