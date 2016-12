vor 6 Stunden Karlsruhe Schlägerei in Hagsfeld: Zehn Personen geraten in Bahn aneinander

Am Dienstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Straßenbahn im Karlsruher Stadtteil Hagsfeld. Nach Aussage der Polizei sollen zehn Personen in Streit geraten sein.