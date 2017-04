vor 1 Stunde Karlsruhe Schlägerei in Gaststätte: Mann verletzt Kontrahenten mit einem Messer

Durch Zeugenhinweise erhofft sich die Polizei einen Mann zu finden, der am Sonntagabend einen anderen Mann mit einem Messer verletzt haben soll. Vor der Attacke soll es in einer Örtlichkeit zu einer Schlägerei gekommen sein, an der bis zu zehn Personen beteiligt waren.