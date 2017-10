vor 3 Stunden Neckarwestheim Schiff für dritten Castor-Transport der EnBW hat abgelegt

Ein für den dritten Castor-Transport vorgesehenes Transportschiff hat am Montagmorgen in Neckarwestheim abgelegt. Der Schubverband sei gegen 7.00 Uhr in Richtung des stillgelegten Atomkraftwerks Obrigheim gestartet, teilte der Energiekonzern EnBW mit.