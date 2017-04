vor 58 Minuten Stutensee Scheune in Flammen: Pferd wird durch mögliche Brandstiftung verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein Pferd beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Stutensee in der Nacht zum Sonntag. Eine Brandstiftung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.