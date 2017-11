Schäden an Brücke: Bauarbeiten sorgen für Behinderungen auf A8

Noch bis Ende kommender Woche kommt es auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür sind Schäden am Wettersbachviadukt.

Im Bereich des Wettersbachviaduktes, in der Nähe des Autobahndreiecks Karlsruhe, mussten kurzfristig zwei Fahrstreifen der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden, da der Fahrbahnübergang der Brücke Schäden aufweist. Das berichtet das Karlsruher Regierungspräsidium in einer Pressemeldung.

"Nachdem bereits Anfang letzter Woche eine Reparatur notwendig wurde, zeigte sich bei einer heute durchgeführten Kontrolle, dass an der reparierten Stelle erneut Schäden aufgetreten sind", heißt es im Wortlaut weiter. Durch die nun weitergehende Reparatur soll der verkehrssichere Zustand wieder hergestellt werden, damit die derzeit gesperrten Fahrstreifen sobald wie möglich wieder frei geben werden können. Eine Freigabe ist bis Ende nächster Woche geplant. Im nächsten Frühjahr muss der Fahrbahnübergang dann komplett erneuert werden.

