Am Wochenende waren Langfinger in und um Karlsruhe unterwegs. Betroffen waren unter anderem Cafés, eine Gemeindeverwaltung und eine Schule. In allen Fällen erbittet die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in ein Karlsruher Café eingebrochen und haben dabei Bargeld in Höhe von einigen hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei berichtet, seien die Täter zwischen 1.15 und 7 Uhr auf bislang unbekannte Weise in den Kellerraum der in der Durlacher Allee gelegenen Gaststätte gelangten. Im Gebäude fanden sie eine gefüllte Geldbörse, die sie mitnahmen, bevor sie unerkannt flüchteten. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Auch ein Café in Bad Herrenalb wurde in der Nacht auf Montag von Einbrechern heimgesucht. Hier haben es die Täter auf das Geld in den Spielautomaten abgesehen gehabt. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, kann bislang noch nicht abgeschätzt werden.

Die Diebe schlugen nach Angaben der Polizei zwischen 1.40 und 8.35 Uhr zunächst eine Glasscheibe des am Bahnhofsplatz gelegenen Cafés ein. Im Inneren brachen die Diebe anschließend mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten die Kasseneinsätze. Danach gelang es den Tätern, mit ihrer Beute unerkannt zu entkommen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081/93900 in Verbindung zu setzen.

Büroräume der Gemeindeverwaltung Waghäusel durchsucht

Unbekannte haben sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zum Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung Waghäusel in der Gymnasiumstraße verschafft. Die Einbrecher schlugen in der Zeit von Freitag bis Montag zunächst ein Fenster ein und gelangten so in die Büroräume, wo sie mehrere Schreibtische und Schubladen durchwühlten. Ob etwas gestohlen wurde kann nach derzeitigem Stand noch nicht gesagt werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 entgegen.

Auf der Suche nach Geld in eine Schule eingebrochen

Unbekannte sind über das verlängerte Wochenende in die "Fünf-Täler-Schule" in Calmbach eingebrochen und erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Täter hebelten zwischen Freitag, 13.15 Uhr und Montag, 7.30 Uhr eine Zugangstür des in der Jahnstraße gelegenen Schulgebäudes auf. Innerhalb der Schule betraten die Diebe eine Vielzahl von Räumen und durchsuchten diese.

Dabei brachen sie mehrere Türen und Schränke gewaltsam auf, hatten es bei ihrer Suche nach Beute aber offensichtlich ausschließlich auf Bargeld abgesehen. Schließlich gelang es den Tätern, mit ihrer Beute unerkannt zu flüchten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081/93900 in Verbindung zu setzen.

Zwei Einbrüche und zwei Versuche in Pforzheim

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende über die Terrassentür eines Frisörgeschäftes in der Bissingerstraße gewaltsam Zutritt. Die Diebe entwendeten aus einer Geldkassette Wechselgeld. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Unbekannte eine Schaufensterscheibe eines in der Leopoldstraße ansässigen Geschäftes ein und entwendeten aus der Auslage zwei Mobiltelefone im Gesamtwert von 1.300 Euro.

Ein Einbruchsversuch in eine Zahnarztpraxis in der Zerrennerstraße wurde in der Nacht zum Montag unternommen. Dort wollten Langfinger die Eingangstür einer Arztpraxis aufhebeln. Ein weiterer Einbruchsversuch wurde in einer Gaststätte in der Klostermühlgasse vermeldet. Dort beabsichtigten die Diebe gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich der Gaststätte aufzuhebeln. Über die Höhe der Sachschäden liegen bisher keine genauen Zahlen vor.