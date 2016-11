Unfallflucht in Karlsruhe, Pforzheim und Calw bittet die Polizei jeweils um Hinweise aus der Bevölkerung. In allen drei Fällen haben Autofahrer einen Schaden angerichtet und sind ohne sich darum zu kümmern davon gefahren.

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 36 bei Neureut bittet das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt um Hinweise auf den Verursacher.

Wie das Polizeirevier Waldstadt feststellte, war der Fahrer eines roten Opel Corsa um 7.30 Uhr von Karlsruhe in Richtung Mannheim unterwegs und wechselte in Höhe der zwischen den Ausfahrten Neureut-Süd und Eggenstein gelegenen Brücke "Grabener Straße" vom rechten auf den linken Fahrstreifen.

Hierbei übersah er offensichtlich einen weiteren Autofahrer, der parallel auf der linken Spur fuhr. Dieser wiederum konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er sein Fahrzeug nach links in die Leitplanken zog.

Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Weiterer Schaden entstand an der Schutzleitplanke. Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Waldstadt unter 0721/967180 entgegen.

Beim Ausparken "hängen geblieben"

Trotz eines von ihm angerichteten knapp vierstelligen Schadens hat sich am Mittwoch zwischen 7 und 16.45 Uhr ein Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle auf dem an der Ecke Deimlingstraße und Schlossberg gelegenen Rathausparkplatz entfernt. "Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war der Unbekannte gegen die linke Fahrzeugseite wie auch die Heckstoßstange eines abgestellten Audi geprallt", berichtet die Polizei.

Sachschaden in fast gleicher Höhe richtete ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 16 und 16.30 Uhr an einem in der Unteren Augasse, auf Höhe der Hausnummer 24 abgestellten Ford an. Mit einem spitzen Gegenstand zog er über die komplette rechte Fahrzeugseite einen tiefen wellenförmigen Kratzer in den Lack.

Hinweise zu beiden Fällen werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer (07231) 186-4100 entgegen genommen.

Zu weit nach rechts geraten

Zu einer Unfallflucht am Mittwochabend in der Stuttgarter Straße in Calw bittet das örtliche Polizeirevier um Hinweise. Nach den Beobachtungen einer Zeugin war der Lenker eines schwarz lackierten VW Golf der 6er- oder 7er-Baureihe kurz nach 20 Uhr auf der Bundesstraße 296 von Althengstett her kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er mit seinem Wagen zu weit nach rechts geriet.

Auch wenn er dabei einen ordnungsgemäß geparktes Auto auf der kompletten linken Fahrzeugseite streifte und einen Schaden von circa 4.000 Euro anrichtete, setzte der Unbekannte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Kurz darauf konnte die Zeugin noch sehen, wie der Unfallfahrer in 200 Metern Entfernung nach rechts in die Eduard-Conz-Straße einbog.

Hinweise auf den Geflüchteten werden unter Telefon (07051) 161-250 rund um die Uhr entgegen genommen.

Der Text wurde nachträglich angepasst.