Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) aktuell mitteilt, fahren derzeit keine Stadtbahnen von Karlsruhe in Richtung Bretten - oder umgekehrt. Zwischen Berghausen und Jöhlingen wurde ein SEV eingerichtet.

"Aufgrund einer Fahrleitungsstörung im Abschnitt zwischen Jöhlingen West und Berghausen Hummelberg ist die Strecke zwischen Durlach Bahnhof und Jöhlingen West Bahnhof bis auf Weiteres für die Stadtbahnen der Linie S4 voll gesperrt", teilt die AVG in einer aktuellen Pressemeldung mit.

Zwischen Berghausen und Jöhlingen verkehrt ein Schienenersatzverkehr. Um den SEV am Bahnhof in Berghausen zu erreichen, bittet die AVG die Fahrgäste, in Durlach in die Bahnen der Linie S5 umzusteigen.

Über die Dauer der Sperrung war bislang von der AVG nichts zu erfahren. Das Verkehrsunternehmen verspricht im Laufe des Tages weitere Informationen nachzureichen.