Ein Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 5 nahe Karlsruhe einen Unfall verursacht, bei dem ein 57-Jähriger schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Sattelzug in die Einfahrt eines Rastplatzes gefahren.

Doch dieser sei belegt und auch die Durchfahrt nicht möglich gewesen, so dass der 24 Jahre alte Fahrer kurzerhand den Blinker setzte und wieder zurück auf die Fahrbahn der A5 wechselte. Dabei achtete er laut Polizei aber nicht auf den Verkehr. Der Sattelzug erfasste den Wagen des 57-Jährigen mit dem Heck. Das Auto schleuderte quer über die Straße. Der Verletzte kam nach der Kollision am Donnerstagabend in eine Klinik.