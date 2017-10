vor 7 Stunden Karlsruhe Sattelzug kippt um: 17 Kilometer Stau nach Unfall nahe MiRO

Ein Unfall, an dem zwei Sattelzüge und zwei Pkw beteiligt waren, hat am Mittwochmorgen den Verkehr in Karlsruhe erheblich behindert. Nach dem Unfall in der Raffineriestraße staute es sich zeitweise auf einer Strecke von rund 16 Kilometern.