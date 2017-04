Wie geht es weiter, mit der Turmbergbahn in Durlach? Eine Antwort auf die Frage gibt es noch nicht. Auf dem Programm des Durlacher Ortschaftsrats stand das Thema dennoch erneut.

Im April 2016 hatte die Freien Wähler Fraktion im Durlacher Ortschaftsrat schon einmal angefragt, ob im Zusammenhang mit der fälligen Generalsanierung eine Verlängerung der Turmbergbahn zur Straßenbahn-Endhaltestelle vorgesehen sei. Damals erklärten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), dass ein externes Ingenieurbüro mit den Planungen beauftragt sei und dass die Ergebnisse dieser Planungen im November/Dezember 2016 vorgestellt werden sollen. Diese Präsentation steht aber bislang noch aus.

Und daher erneuerten die Freien Wähler nun in der vergangenen Sitzung ihre Anfragen: Wann wird die Variantenstudie der Öffentlichkeit vorgestellt? Wird die Turmbergbahn noch vor Erlöschen der Betriebserlaubnis saniert? Welcher Zeitrahmen ist für die Sanierung vorgesehen?

Sanierung soll rechtzeitig vor Ende der Betriebserlaubnis geschehen

In einer schriftlichen Stellungnahme gaben die VBK dem Ortschaftsrat vergangenen Mittwoch Auskunft: Bedingt durch diverse technische Klärungen der Studien sei beabsichtigt, die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2017 vorzustellen. Eine Sanierung werde aber im Rahmen der bestehenden Betriebserlaubnis angestrebt. Der Zeitrahmen der Sanierung sei jedoch abhängig von der gewählten Variante und könne daher noch nicht vorhergesagt werden.



Auch auf die Frage nach den Besucherzahlen gaben die Verkehrsbetriebe Auskunft. 2014 gab es 91.110 Fahrgäste, und Einnahmen in Höhe von 72.470,20 Euro, 2015 waren es 112.594 und 100.370,10 Euro Einnahmen. Im vergangenen Jahr nutzten 116.325 Fahrgäste die Turmbergbahn, die Einnahmen erreichten 102.438,10 Euro. Eine signifikante Erhöhung der Fahrgastzahlen aufgrund der neuen Turmbergterrasse lasse sich, so die Verkehrsbetriebe abschließend, aus den vorliegenden Statistiken nicht ablesen.

