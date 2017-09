vor 1 Stunde Karlsruhe Sanierung "Alt-Knielingen": Jetzt können sich die Bürger einbringen

Ende Juli wurde das Sanierungsgebiet "Alt-Knielingen Ortskern" förmlich festgelegt. Nun sollen am Mittwoch, 13. September, in einer Auf­takt­ver­an­stal­tung erste Infor­ma­tio­nen zu den Zielen und Schwer­punk­ten der Sanierung sowie zu Förder­mög­lich­kei­ten für pri­vate Moder­ni­sie­rung vorge­stellt und in einem Bürgerdialog diskutiert werden.