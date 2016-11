SEV zwischen Karlsruhe und Ettlingen: AVG schickt zusätzliche Busse

SEV in Karlsruhe

Die AVG habe bereits zu Beginn dieser Woche den Ablauf des SEV einer genauen Überprüfung unterzogen und auf Engpässe in diesem Bereich mit zusätzlichen Maßnahmen reagiert, teilt das Verkehrsunternehmen in einer Pressemeldung mit. So würden im Gegensatz zum ursprünglich vorgesehenen Kontingent aktuell drei zusätzliche Busse im Rahmen des Schienenersatzverkehrs eingesetzt, um das Angebot für die Fahrgäste zu verbessern.

"Die AVG hat momentan alles an Bussen auf der Straße, was in dieser Situation möglich ist", sagt Ascan Egerer, Technischer Geschäftsführer der AVG. Mit Hilfe der zusätzlichen Busse sei es derzeit möglich, nicht nur den bisherigen 10-Minuten-Takt, sondern einen zusätzlich verdichteten Takt für die Fahrgäste dauerhaft anzubieten.

Der SEV-Verkehr werde sowohl mit eigenen AVG-Bussen als auch mit angemieteten Busen privater Busunternehmen gefahren. "Die Erkenntnisse aus der gegenwärtigen Situation werden in künftige SEV-Planungen mit einfließen, um das Angebot in diesem Bereich zu verbessern", so Ascan Egerer.

Die Baumaßnahmen, die die Vollsperrung erforderlich machen, werden in der Nacht von Sonntag, 6. November, auf Montag, 7. November, abgeschlossen sein. Somit ist der reguläre Bahnverkehr mit den Stadtbahnen der S1/S11 zum Schulbeginn wieder gewährleistet, kündigt die AVG an. Sie bittet ihre Fahrgäste für die in Einzelfällen auftretenden Unannehmlichkeiten im Zuge des Schienenersatzverkehrs um Verständnis.