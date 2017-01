In Keltern bei Pforzheim hat die Polizei bei einem "Reichsbürger" mehrere Waffen, scharfe Munition und einen fünfstelligen Geldbetrag sichergestellt. Der Polizeieinsatz war nötig, da der Mann nicht zu einem Verhandlungstermin erschienen ist.

Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg haben am Freitagmorgen in Keltern bei einem 43 Jahre alten Mann einen Haftbefehl des Amtsgerichts Karlsruhe vollstreckt. "Die Spezialkräfte waren von den Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd hinzugezogen worden, da der in Pforzheim lebende 43-Jährige aktiver Kampfsportler ist und in der Vergangenheit als sogenannter 'Reichsbürger' äußerst aggressiv in Erscheinung getreten war", heißt es in einem Bericht von Polizei in Karlsruhe und Pforzheimer Staatsanwaltschaft.

Nahe eines ihm gehörenden Gartengrundstückes konnte der Gesuchte kurz vor 8 Uhr ausgemacht und von den SEK-Beamten überwältigt werden. Der bei der Maßnahme leicht verletzte Mann trug am Körper ein Messer sowie eine teilgeladene scharfe Pistole mit sich. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnräume entdeckten die Beamten anschließend eine "Pumpgun, eine Armbrust sowie mehrere Hieb- und Stichwaffen. Zudem stießen sie auf rund 150 Schuss scharfer Munition und einen fünfstelligen Geldbetrag.

Der Haftbefehl gegen den 43-Jährigen war erlassen worden, da der Mann als Beschuldigter eines Verfahrens wegen Verletzung der Unterhaltspflicht nicht zur Hauptverhandlung erschienen war. Zudem lag gegen ihn ein Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss zum Vollzug eines Fahrverbotes vor.

Nach Eröffnung des Haftbefehls durch den zuständigen Richter wurde der 43-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zur Herkunft der illegalen Waffen wie auch der weiteren Funde dauern die polizeilichen Ermittlungen an.