vor 2 Stunden Karlsruhe Runde Sache: Einmillionster Besucher im Karlsruher Zoo empfangen

Die Million ist geschafft: Der Karlsruher Zoo heißt am Freitag morgen die einmillionste Besucherin im Stadtgarten willkommen. Die zweijährige Gwen kommt mit ihrer Mutter mehrmals in der Woche in den Zoo und ist jetzt Jubiläumsbesucherin.