vor 1 Stunde Karlsruhe Rund 150.000 Euro Sachschaden: Carport brennt in Karlsruhe vollständig nieder

Im Hinterhof eines Anwesens in der Breite Straße ist am Samstag gegen 17.20 Uhr an einem Carport ein Feuer ausgebrochen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.