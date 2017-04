Im Bereich der B36 haben sich in dieser Woche gleich zwei Unfälle ereignet. Dabei sind insgesamt rund 15.000 Euro Schaden entstanden, eine Person wurde verletzt. In einem Fall werden noch Zeugen gesucht.

Der erste Unfall ereignete sich bereits am Dienstagabend, gegen 17.45 Uhr, auf der B36. Wie aus dem Bericht der Ermittler hervorgeht, sei der Fahrer eines hellblauen Kastenwagens auf Höhe der Ausfahrt Neureut plötzlich vom Verzögerungsstreifen, auf dem sich der Verkehr gerade zurückstaute, auf den linken Streifen der B36 gefahren.

Wegen dieses Fahrmanövers musste ein 53-jähriger Opel-Fahrer stark abbremsen, was eine hinter ihm fahrende 32-jähriger Ford-Fahrerin zu spät bemerkt und auffuhr. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zum Unfall unter 0721/967180 entgegen.

Am Donnerstagmorgen kam es zum Zusammenstoß zweier Autos, nachdem ein Fahrer sich nicht an die Vorfahrtsregeln hielt. Gegen 5.35 Uhr hatte ein 44-jähriger Autofahrer die B36 an der Ausfahrt Leopolshafen verlassen und wollte nach rechts in Richtung Stutensee fahren.

Dabei übersah er einen ebenfalls 44-jährigen Autofahrer, der an dieser Stelle Vorfahrt gehabt hätte. "Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitt der Beteiligte eine glücklicherweise nur leichte Beckenverletzung", heißt es im Polizeibericht weiter. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro.