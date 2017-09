"Jugger" lautet der Name eines neuen Mannschaftssports, die Elemente verschiedener Sportarten kombiniert. Auch in Karlsruhe hat der Trend Anhänger: Sie nennen sich die "TackleTiger". ka-news ist der etwas anderen Sportart auf den Grund gegangen.

Das Karlsruher Jugger-Team "TackleTiger" wurde 2013 gegründet und besteht aus zirka 30 Frauen und Männern. Da die Mannschaft mehrmals die Woche im Karlsruher Schlossgarten trainiert, sind die Sportler vermutlich schon dem ein oder anderem Karlsruher aufgefallen. "Jugger ist ein actiongeladener Mannschaftsport, der manchmal als Mischung aus Rugby und Fechten beschrieben wird", erklärt Sebastian Glutsch, der für die Pressearbeit und die Turnierorganisation des Karlsruher Jugger-Teams verantwortlich ist.

Hunderte Jugger-Gruppen weltweit

Der Ursprung der Sportart ist auf den australischen Film "Jugger - Kampf der Besten" aus dem Jahre 1989 zurückzuführen. Für die Handlung des Films wurde die Sportart nämlich kurzerhand erfunden. Seit 1993 ist Jugger auch zunehmend in Deutschland verbreitet. "Heute gibt es mehrere hundert Jugger-Gruppen auf der ganzen Welt, ein offizielles Regelwerk, regelmäßige Turniere sowie die jährlichen German Jugger League Playoffs (Deutsche Meisterschaft)", informiert Glutsch.

Und wie läuft ein Jugger-Spiel ab? Sebastian Glutsch erklärt, dass immer ein Spieler pro Team, der sogenannte Läufer, die einzige Person in der fünfköpfigen Mannschaft ist, der Punkte erzielen kann, indem er den Spielball, den Jugg, in das gegnerische Tor steckt.

"Seine vier Mitspieler sind mit verschiedenen Arten von Pompfen ausgestattet mit denen sie gegen ihre Gegner fechten und so versuchen den gegnerischen Läufer aufzuhalten und ihren eigenen Läufer zu schützen. Wird ein Spieler von einem Pompfen getroffen, darf er für einen bestimmten Zeitraum nicht in das Spielgeschehen eingreifen", so Glutsch weiter. Ziel ist es, die meisten Punkte, in der Spielzeit von 20 bis 30 Minuten, zu erzielen.

16 Jugger-Teams beim Turnier in Karlsruhe

Die Karlsruher Jugger sind in ihrer Sportart schon recht erfolgreich. So konnte sich die erste Mannschaft der TackleTiger innerhalb von nur zwei Jahren in den deutschen Top-10 etablieren. "Auch unsere zweite Mannschaft, die "KuschelKätzchen" genannt wird, konnte in ihrer ersten Turniersaison einige Erfolge verbuchen", so Glutsch.

Sie möchten sich ein Jugger-Spiel live ansehen? Dann haben Sie heute, am Samstag, 2. September, die Gelegenheit dazu! Ab 9.30 Uhr veranstalten die TackleTiger nämlich ihr drittes Turnier. 16 Teams aus ganz Deutschland werden zur "Neereder Meisterschaft" auf Waldsportplatz in Neureut erwartet.