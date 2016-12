Am Silvestermorgen wurde im Bereich des Stephanplatz ein 37-jähriger Mann von zwei Männern seines Rucksacks beraubt. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen des Vorfalls.

Die beiden Täter sprachen den Geschädigten gegen 6 Uhr in der Kaiserstraße an, so die Polizei. Im Weitergehen schlug einer der beiden Täter dem Geschädigten plötzlich mit der Faust ins Gesicht. Zeitgleich riss ihm der andere den Rucksack von der Schulter, wodurch der Geschädigte zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Danach flüchteten die beiden Täter in Richtung Europaplatz.

Im schwarzen Nylon-Rucksack mit reflektierenden Streifen befand sich ein geringer Bargeldbetrag sowie ein Ausweis. Die beiden Täter werden vom Geschädigten als arabisch aussehend beschrieben, beide sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, schlank, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und kurze dunkle, schwarze oder braune, Haare haben./p>

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.