Am Freitag kam es nach den Angaben der Polizei an der Einmündung Gartenstraße/Karlstraße in Karlsruhe gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei sollen zwei Radfahrer zusammengeprallt sein. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Eine 52-jährige Fahrradfahrerin wollte nach Erkenntnissen der Polizei von der Gartenstraße kommend an der Einmündung zur Karlstraße rechts abbiegen. "Dabei übersah sie vermutlich das Rotlicht an der Bedarfsampel und prallte mit einem 28-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der den Fußgängerweg in westliche Richtung querte", teilt sie in einer Pressemeldung mit.

Die 52-Jährige stürzte und musste mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den Fahrrädern war gering. Da bislang nicht geklärt werden konnte, ob die Ampel tatsächlich in Betrieb war, werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei, unter der Telefonnummer 0721 944840, zu melden.