vor 52 Minuten Rheinstetten Rotlicht missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall auf der B36

Am Montagabend um 17.45 Uhr kam es zu einem Unfall an der Kreuzung Rheinaustraße/B36 bei Rheinstetten-Mörsch. Nach Angaben der Polizei hatte ein 42-jähriger Autofahrer ein Rotlicht an der Kreuzung missachtet, als er in Richtung Karlsruhe unterwegs war.